Більшість росіян шкодують про розпад СРСР (опитування)

Більшість росіян, як і раніше, негативно ставляться до розпаду Радянського Союзу і вважають, що цього процесу можна було уникнути.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це свідчать результати соціологічного дослідження Аналітичного центру Юрія Левади (Левада-Центр).

Зокрема, кількість росіян, які жалкують про розпад колишнього СРСР, не скорочується в останні два роки - такої думки зараз дотримуються 60%. Не шкодують про розпад СРСР 28% опитаних. 12% було важко з відповіддю.

Пік ностальгії за СРСР у росіян спостерігався, за даними Левада-Центру, в грудні 2000 року (75%), і відтоді її рівень поступово йшов на спад – до 60%.

Найбільше серед тих, хто жалкує про розпад СРСР, пенсіонерів (85%), у цілому серед жінок (63%), росіян 40-55 років (67%) і старше (83%), з освітою нижче середньої, з низькими доходами (79%) і жителів сільської місцевості (66%).

При цьому 57% опитаних вважають, що розпаду СРСР можна було уникнути. Неминучим розпад сьогодні вважають 28%. Важко з відповіддю 15%.

На запитання «Яку форму відносин між республіками колишнього Союзу Ви б особисто підтримали?» 27% респондентів вказали на об`єднання декількох республік, за бажанням, в тісніші союзи; 22% висловилися за тісніше об`єднання всіх пострадянських республік за типом Євросоюзу; 16% - за відновлення СРСР у його колишньому вигляді; 13% - за збереження СНД у нинішньому вигляді. На необхідності незалежного існування всіх республік колишнього СРСР наполягають 14% опитаних. Важко з відповіддю 8% опитаних.

Опитування проводилося 20-23 листопада. Опитано 1600 росіян. Статистична похибка не перевищує 3,4%.