У Дубаї урочисто відкриють найвищу в світі будівлю

09:31, 04 січня 2010
Світ
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Дизайн - від Армані

У Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) сьогодні урочисто відкривається найвища в світі будівля.

Як повідомляє радіо «Свобода»,башта "Бурдж Дубай", висота якої перевищує 800 метрів, будувалася близько 5 років. Вартість будівництва склала майже 1,5 мільярдів доларів.

У будівлі будуть розташовані розкішні квартири і готель, дизайн якого розробив Джорджіо АРМАНІ.

 

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