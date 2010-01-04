У Дубаї урочисто відкриють найвищу в світі будівлю

У Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) сьогодні урочисто відкривається найвища в світі будівля.

Як повідомляє радіо «Свобода»,башта "Бурдж Дубай", висота якої перевищує 800 метрів, будувалася близько 5 років. Вартість будівництва склала майже 1,5 мільярдів доларів.

У будівлі будуть розташовані розкішні квартири і готель, дизайн якого розробив Джорджіо АРМАНІ.