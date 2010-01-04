«Боїнґ» зіскочив зі злітно-посадкoвої смуги у Дортмунді

Надзвичайна подія сталася у дортмундському аеропорту. "Боїнґ" авіакомпанії "Air Berlin" під час злету з`їхав на газон - злітно-посадкoву смугу вкрила крига. Як повідомляє 5 канал, на борту лайнера було 165 пасажирів - ніхто не постраждав. Люди вибиралися з літака аварійним трапом.

Натепер летовище у Дортмунді закрили - через негоду і ремонтні работи.

Речник дортмундського аеропорту прокоментував подію: "Пілот вирішив перервати виліт. Він вчасно зорієнтувався. Літак з`їхав зі злітно-посадкової смуги. Ні пасажири, ні члени екіпажу не постраждали. Всі вони покинули літак".

Також через сніг страждає один із найбільших німецьких аеропортів у Франкфурті-на-Майні. Там уже скасували понад 30 рейсів. Літаки перенаправляють до інших аеропортів. Частину злітно-посадкових смуг уже очистили, але впродовж дня зміни у розкладі руху цілком можливі.