«Боїнґ» зіскочив зі злітно-посадкoвої смуги у Дортмунді

10:12, 04 січня 2010
Світ
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Летовище закрили

Надзвичайна подія сталася у дортмундському аеропорту. "Боїнґ" авіакомпанії "Air Berlin" під час злету з`їхав на газон - злітно-посадкoву смугу вкрила крига. Як повідомляє 5 канал, на борту лайнера було 165 пасажирів - ніхто не постраждав. Люди вибиралися з літака аварійним трапом. 

Натепер летовище у Дортмунді закрили - через негоду і ремонтні работи.

Речник дортмундського аеропорту прокоментував подію: "Пілот вирішив перервати виліт. Він вчасно зорієнтувався. Літак з`їхав зі злітно-посадкової смуги. Ні пасажири, ні члени екіпажу не постраждали. Всі вони покинули літак".

Також через сніг страждає  один із найбільших німецьких аеропортів у Франкфурті-на-Майні. Там уже скасували понад 30 рейсів. Літаки перенаправляють до інших аеропортів. Частину злітно-посадкових смуг уже очистили, але впродовж дня зміни у розкладі руху цілком можливі.

 

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