Президент ПАР одружується уп'яте

Президент ПАР Джейкоб ЗУМА сьогодні вп`яте бере законний шлюб. Його обраницею стала Тобека МАДІБА. Адміністрація глави держави напередодні повідомила, що церемонія в рідному селі Д.ЗУМИ - Нкандле у провінції Квазулу-Наталь - носитиме суто приватний характер, передає ІТАР-ТАСС.

Тобека МАДІБА вже була присутня з президентом на багатьох офіційних церемоніях.

Д.ЗУМА - перший президент Південної Африки, який офіційно заявив про прихильність до традиційної багатошлюбності, поширеної серед його народу - зулусів.

Уперше Д.ЗУМА одружився з Гертрудою Сізакеле ХУМАЛО в 1973 році, незабаром після свого виходу з в`язниці, куди він був ув’язнений за боротьбу проти режиму апартеїду.

Згодом президент ПАР одружився з Кейт ЗУМОЮ, яка померла в 2000 році, а потім - з Нкосазане ДЛАМІНІ-ЗУМЕ. Пізніше він з нею розлучився, вона стала міністром закордонних справ, а нині обіймає посаду глави МВС.

Востаннє Д.ЗУМА взяв шлюб три роки тому зі своєю четвертою дружиною Номпумелело НТУЛІ.