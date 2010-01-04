Грузія почала мовлення російськомовного телеканалу

Російськомовний телеканал «Перший Кавказький», який створено на базі Суспільного мовника Грузії й призначено для всіх країн Кавказу, вперше вийде в ефір із вечірнім випуском новин у понеділок, повідомила керівник інформаційної служби телекомпанії Катерина КОТРІКАДЗЕ, передає РІА "Новости".

«Мовлення почнеться з випуску новин о сьомій годині вечора», - сказала вона.

За її словами, спочатку канал буде доступний по інтернету, але незабаром вийде в ефір по супутнику - ймовірно, з середини січня.

Новинні передачі «Першого Кавказького» виходитимуть в ефір щодня по чотири рази.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ висловив задоволення у зв`язку з появою в Грузії російськомовного телеканалу. «Я дуже задоволений, що в Грузії з`явився потужний російськомовний канал», - сказав М.СААКАШВІЛІ.

«Це важливо для Грузії, для грузинської аудиторії, тому що ми не повинні втратити російську мову. Це дуже важливий пласт культури, це дуже важливий пласт цивілізації. Це не лише те, що пересікає нас і об`єднує з народами Росії, але я думаю, що ще дуже тривалий час це також залишатиметься паралельною мовою спілкування з іншими народами колишнього соціалістичного табору й пострадянського простору», - сказав М.СААКАШВІЛІ.