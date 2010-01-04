Франція розпочала патрулювання неба над країнами Балтії

Чотири винищувачі ВПС Франції Mirage 2000 розпочали в понеділок патрулювання неба над країнами Балтії в рамках місії НАТО, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на міністерство оборони Литви.

Країни Балтії не мають в своєму розпорядженні літаків, придатних для повітряного патрулювання, тому після їх вступу до НАТО з квітня 2004 року охороною повітряного простору опікуються у порядку ротації літаки країн Північноатлантичного альянсу, які базуються на литовському аеродромі Зокняй 5 кілометрах від Шяуляя.

Контингент французьких ВПС у складі 150 осіб змінив тих, які закінчили свою чотиримісячну вахту німецьких колег.

За даними "Литовського радіо", за час своєї місії ВПС Німеччини провели в повітряному просторі країн Балтії близько 70 польотів, кожний з яких тривав близько півтори годин. За час своєї вахти двічі німецькі винищувачі супроводжували літаки інших країн, що здійснювали польоти поблизу кордонів балтійських держав.

Французькі військові вже вдруге виконуватимуть місію в Балтиці. Раніше вони патрулювали повітряний простір над Литвою, Латвією й Естонією в 2007 році.

Торік Альянс ухвалив рішення продовжити патрулювання неба в країнах Балтії до кінця 2014 року.