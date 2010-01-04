Путін вимагає безперебійної роботи енергетики під час морозів

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вимагає забезпечити безперебійну роботу "великої енергетики" Росії на тлі перевантажень в енергоспоживанні у зв`язку із лютими морозами, що встановилися в країні .

У понеділок глава уряду відвідав центральний диспетчерський пункт ВАТ "Системний оператор ЄЕС", де ознайомився з ситуацією, яка складається в російській енергетиці у зв`язку з лютими морозами і, як наслідок, піковими навантаженнями в енергоспоживанні.

"Головне, щоб велика енергетика працювала без збоїв. Тут повинні бути виключені якісь непрогнозовані ситуації", - сказав Путін, звертаючись до міністра енергетики РФ Сергія Шматка та керівників компанії.

Глава уряду також доручив енергетикам тісно спілкуватися з колегами на регіональному і муніципальному рівнях, щоб не допустити аварій, аналогічних тій, що сталася в Забайкаллі (в результаті аварії в котельній в закритому військовому гарнізоні "Степ" в 40-градусний мороз без тепла залишилися близько 2 тисяч людей).

РІА "Новости"