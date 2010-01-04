Знижено розмір пенсій працівникам комуністичних спецслужб

Польща зменшила розмір пенсій колишнім працівникам комуністичних спецслужб та чиновникам, які в 1981 році ввели в країні надзвичайний стан для придушення опозиційного руху „Солідарність”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний закон, прийнятий в 2009 році, набув чинності з 1 січня.

Зміни стосуються більш як 40 тисяч працівників колишніх комуністичних спецслужб, котрі працювали у Польщі з 1945 по 1990 рік, та 9 членів так званої Військової ради національного порятунку (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON), яка керувала Польщею під час військового стану в 1981-1983 роках.

За даними польських медіа, пенсії членів WRON, до якої входило найвище керівництво комуністичної Польщі, будуть зменшені до близько 1400 доларів із нинішніх 2800 доларів (по курсу 2,9 злотих за долар).

Колишні працівники спецслужб (чи їх дружини у випадку їх смерті) в середньому отримуватимуть на 350 доларів менше (за неофіційною інформацією, середня пенсія працівника спецслужб становить близько тисячі доларів – УНІАН).

Водночас нині опозиційна партія SLD, створена колишніми польськими комуністами, оскаржила в Конституційному суді зменшення пенсій.

Справа має бути розглянута 13 січня.

Довідка УНІАН. У 38 мільйонній Польщі живе близько 7,5 млн. пенсіонерів та рентистів (особи, які отримають пенсію за померлого чоловіка чи дружину; чи через втрачену працездатність).

Середня пенсія у Польщі - близько 450 доларів, що рівнозначно мінімальній зарплаті в країні в минулому році, а середня зарплата - близько тисячі доларів.

Мінімальна пенсія складає близько 200 доларів.

Незалежний профспілковий рух „Солідарність” привів до повалення комуністичного режиму в Польщі в 1989 році.