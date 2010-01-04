Іспанське президентство в ЄС хоче посилити боротьбу з терористами

Іспанське президентство в Європейському Союзі хоче посилити антитерористичну діяльність.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на іспанські ЗМІ.

За даними видання, іспанське президентство, зокрема, планує створити спеціальний підрозділ в ЄС для обміну розвідувальними даними щодо діяльності терористів.

Національні антитерористичні підрозділи Іспанії, Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландів, Італії, Бельгії та Португалії підтримують таку ідею.

При цьому Лісабонська угода ЄС, що набула чинності з 1 грудня 2009 року, дає можливість для поширення співпраці спецслужб країн-членів ЄС в цій сфері.

Як повідомляв УНІАН, Іспанія головує в ЄС з 1 січня по 30 червня 2010 року.