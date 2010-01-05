Швеція створить агентство з експорту зброї

Швеція планує протягом перших сімох місяців 2010 року створити агентство з експорту озброєнь і військової техніки, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defense News. На першому етапі створення агентства, яке почне працювати з 1 серпня, був призначений представник Міністерства оборони Швеції Ульф Хамастрем (Ulf Hamastrom). Він візьметься за збір даних і підготовчі роботи для створення нового експортного відомства.

Агентство з експорту озброєнь Швеції повністю відповідатиме за експорт шведської зброї, техніки, військових технологій і напрацювань, а також за продаж надлишкового армійського майна. Наразі експортом зброї і техніки в Швеції займаються кілька компаній. Об`єднання їх функцій в рамках одного агентства дозволить Швеції скоротити витрати на 400 мільйонів доларів.

Як очікується, в рамках створення експортного відомства буде реорганізована і робота шведського агентства з матеріального забезпечення армії FMV. За попередніми даними, це відбудеться до 2012 року. Подробиці реорганізації агентства поки не відомі.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI), за підсумками 2004-2007 року Швеція займала сьоме місце в світі за обсягом експорту озброєнь. За цей період країна продала за рубіж озброєння і військову техніку на суму майже вісім мільярдів доларів. За підсумками 2007 року цей показник склав 1,9 мільярда доларів. У 2008-му - знизився до 1,41 мільярдів доларів.

До експортної військової продукції Швеції належать протиартилерійські радари ARTHUR і багатоцільові винищувачі JAS-39 Gripen. Крім того, Швеція експортує сонари і радарні системи для кораблів і підводних човнів та системи дальнього виявлення радіолокації і управління. Їх випускає шведський концерн Saab.