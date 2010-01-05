Обама влаштує силовикам «розбір польотів»

Президент США Барак Обама проведе сьогодні антитерористичну нараду.

Вона буде присвячена перш за все безпеці на борту пасажирських літаків.

Судячи з повідомлень Білого дому, Обама влаштує своїм підлеглим справжній «розбір польотів». Найбільше дістанеться керівникам розвідок і служб безпеки, пояснюють американські ЗМІ. Населення США і влада досі шоковані інцидентом, що трапився в кінці грудня. Уродженець Нігерії намагався підірвати літак, що слідував за маршрутом Амстердам-Детройт. Теракту дивом вдалося уникнути завдяки злагодженим діям пасажирів і членів екіпажу. При цьому американські спецслужби знали про підготовку атаки, але не змогли їй запобігти. Як заявив після НП американський лідер, подія свідчить про «системний збій» у роботі відповідних служб. Обаму вже ознайомили з попередніми результатами розслідування. Сьогодні йому подадуть повний звіт про те, як людина з вибухівкою змогла потрапити на борт аеробуса.

Обама також планує сьогодні обговорити ефективність нових правил по огляду авіапасажирів.

Эхо Москвы