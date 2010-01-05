В Індії від холоду загинуло 125 людей

Жертвами холодної погоди, що встановилася на півночі Індії на початку січня, стали 125 осіб, передає РІА «Новости».

Жертвами холодів здебільшого стають бездомні й поденні робітники, які ночують просто неба. Лише за останню добу в найбільшому індійському штаті Уттар-Прадеш було зареєстровано 40 смертей, ще восьмеро людей загинули в розташованому на сході штату Біхар і двоє - у штаті Харяна на північному заході країни.

Через похолодання повітря на півночі Індії вдень не прогрівається вище 15 градусів, що приблизно на сім градусів нижче за звичайний рівень. Нічна температура, у свою чергу, коливається біля позначки 9 градусів. Температура в столиці штату Джамму і Кашмір місті Шрінагарі минулої ночі опустилася нижче нуля, і влада почала роздавати знедоленим безплатні ковдри.

Влада Уттар-Прадеша, Пенджабу і Біхара розпорядилася припинити на декілька днів до потеплення заняття в школах для учнів початкових і середніх класів.

Снігопади в гімалайських штатах Уттаркханд і Хімачал-Прадеш порушили нормальний рух транспорту. Як очікується, холоди триватимуть в північній Індії ще декілька днів.