Спадкоємниця Johnson & Johnson померла у віці 30 років

Спадкоємниця фармацевтичної імперії Johnson & Johnson Кейсі Джонсон раптово померла у віці 30 років, повідомляє "РИА Новости"з посиланням на телеканал CNN.

Джонсон померла в своєму будинку в Лос-Анджелесі, причини смерті уточнюються. "Це схоже на природну смерть. Ніяких ознак вбивства не виявлено. Звіт про результати токсикологічного обстеження буде найближчим часом", - цитує телеканал представницю поліції Сару Фейден.

Праправнучка засновника Johnson & Johnson Кейсі Джонсон в ЗМІ була відома, в першу чергу, скандальними витівками, пов`язаними з колишніми подругами. Одного разу вона була арештована за спробу вломитися в будинок экс-герлфренд. Останнім часом, проте, особисте життя Кейсі стало налагоджуватися. Імовірно, вона зробила пропозицію зірці телешоу Тілі Текілі, подарувавши їй перстень з 17-каратним діамантом. Після смерті Кейсі сиротою залишилася її маленька прийомна дочка Ава.