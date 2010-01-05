Молдова і ЄС починають переговори про асоційоване членство

Молдова і Європейський Союз 12 січня 2010 року в Кишиневі почнуть офіційні переговори про підписання угоди про асоційоване членство.

Про це заявив напередодні на прес-конференції в Кишиневі прем`єр-міністр Молдови Володимир ФІЛАТ, передають «Подробиці».

Він представив звіт про перші 100 днів діяльності уряду щодо виконання своєї програми "Європейська інтеграція: свобода, демократія, добробут".

В.ФІЛАТ зазначив, що рішення про початок переговорів було ухвалене раніше в Брюсселі на останньому засіданні Ради зі співпраці Молдова-ЄС.

У лютому 2010 року очікується також візит до Кишинева місії ЄС, у рамках якого почнуться переговори про лібералізацію візового режиму з Євросоюзом. В.ФІЛАТ зазначив, що раніше Сербія добилася від ЄС безвізового режиму для своїх громадян за 1 рік 7 місяців, а влада Молдови сподівається вирішити цю проблему і одержати безвізовий режим для громадян республіки в безпрецедентно стислі терміни.

Молдавський прем`єр також зазначив, що новий уряд Молдови має істотну підтримку Європейського Союзу на найвищому рівні.