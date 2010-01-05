Туркменістан відкриває новий газогін до Ірану

Завтра у Туркменістані буде відкрито новий газогін, яким паливо постачатиметься до Ірану.

Як повідомляє ВВС, на церемонію відкриття нового газопроводу до Туркменістану прибув Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД.

Цей проект дозволить Туркменістану вдвічі збільшити обсяги експорту газу до Ірану, а також стане ще одним кроком, який сприятиме диверсифікації постачання туркменського палива.

За винятком невеликого газогону до Ірану, відкритого наприкінці 1990-х, усі інші трубопроводи Туркменістану, успадковані ще з радянських часів, вели на територію Російської Федерації. Внаслідок цього майже весь експорт туркменського газу здійснювався до або через територію РФ. Цим користувалася Москва, диктуючи ціни на газ, який вона закуповувала у Туркменістану.

Новий газогін до Ірану а також газопровід до Китаю, відкритий Туркменістаном кількома тижнями раніше, можуть стати вагомими важелями у переговорах з партнерами Туркменістану. Зокрема, і з російським монополістом “Газпромом”, який останнім часом скоротив обсяги палива, що закуповується в Туркменістані, з 50 до 30 млрд. кубометрів через низький попит на природний газ у Європі і зростання ціни туркменського газу.