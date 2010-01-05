Туркменістан відкриває новий газогін до Ірану
Це сприятиме диверсифікації
|Махмуд АХМАДІНЕДЖАД
Як повідомляє ВВС, на церемонію відкриття нового газопроводу до Туркменістану прибув Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД.
Цей проект дозволить Туркменістану вдвічі збільшити обсяги експорту газу до Ірану, а також стане ще одним кроком, який сприятиме диверсифікації постачання туркменського палива.
За винятком невеликого газогону до Ірану, відкритого наприкінці 1990-х, усі інші трубопроводи Туркменістану, успадковані ще з радянських часів, вели на територію Російської Федерації. Внаслідок цього майже весь експорт туркменського газу здійснювався до або через територію РФ. Цим користувалася Москва, диктуючи ціни на газ, який вона закуповувала у Туркменістану.
Новий газогін до Ірану а також газопровід до Китаю, відкритий Туркменістаном кількома тижнями раніше, можуть стати вагомими важелями у переговорах з партнерами Туркменістану. Зокрема, і з російським монополістом “Газпромом”, який останнім часом скоротив обсяги палива, що закуповується в Туркменістані, з 50 до 30 млрд. кубометрів через низький попит на природний газ у Європі і зростання ціни туркменського газу.