Лукашенко: Білорусь більше, ніж інші, готова вступити до ЄС

Президент Білорусії Олександр Лукашенко дав інтерв`ю німецькій газеті Die Welt, в ході якого детально розповів про взаємини з Росією і Євросоюзом.

Зокрема, говорячи про будівництво Союзної держави, він відзначив, що ніколи не погодиться "на поглинання Білорусії Росією". За словами Лукашенка, він виступає за союз, де обидві держави були би рівноправні, і є супротивником введення рубля як єдиної валюти Союзу.

Торкаючися відносин з ЄС, Лукашенко заявив, що прийшов час відмінити санкції і задуматися про співпрацю. Президент вважає, що білоруська економіка є привабливою для зарубіжних партнерів.

Як повідомляє "БЕЛТА", деякі цитати білоруського лідера не увійшли до надрукованого інтерв`ю у зв`язку зі скороченим форматом статті. Зокрема, відзначає агентство, Лукашенко заявив, що Білорусія більше, ніж будь-які інші держави, готова до введення євро.

"У нас немає зовнішнього боргу, у нас низька інфляція, у нас працелюбний і терплячий народ, у нас економіка на сто відсотків працює, ми проводимо нормальні товари, ми завжди можемо заробити гроші. І якби Євросоюз відкрив свої кордони для наших товарів, ми б спокійно конкурували там: і за якістю, і за ціною. Значить, заробляли б гроші. Це визнають і німці, і багато інших європейців – ті, хто хоче бачити реалії. Вони визнають більше, ніж хто-небудь, і розуміють це більше, ніж хто-небудь, і заявляють відкрито про те, що Білорусь – країна і економіка, через свою економічну стабільність, економічний розвиток, більше, ніж будь-яка інша на даному етапі готова до вступу до Євросоюзу і використання євро", - сказав білоруський лідер.

На думку Лукашенка, розвиток взаємодії Білорусі і ЄС залежить від Європи. "Ми хороші учні, ми готові вчитися. Більш того, я, ставши президентом, сказав, що я будуватиму країну так, щоб вона була схожа на Швецію і Німеччину. Я добре, як історик, знаю і економіку, і ставлення до людей, і соціальну сферу в цих державах. Я хочу, щоби білоруси жили ось приблизно так, як в Швеції і Німеччині. Що ще треба?! І я всі ці роки саме так будував свою політику", - пояснив президент.

Лента.ру