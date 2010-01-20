Польща: Тимошенко і Янукович - проукраїнські політики

Новий президент України, незалежно від того, хто посяде цей пост, продовжить політику наближення України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив міністр канцелярії Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО з міжнародних питань Маріуш ХАНДЗЛІК.

«Ми не маємо такого непокою», - сказав він, коментуючи можливу відмову нового президента від євроатлантичного курсу задля активнішої участі в інтеграційних проектах з Російською Федерацією.

Він назвав чинну главу українського уряду Юлію ТИМОШЕНКО та лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА «проукраїнськими» політиками, котрі усвідомлюють, що для «України немає іншого місця, ніж як в Європі».

Міністр відзначив, що Польща, котра з 2004 року вже входить в Європейський Союз, надалі буде підтримувати євроатлантичну інтеграцію українців.

«Польща не бачить об’єднання Європи без України”, - сказав він.

М.ХАНДЗЛІК також зауважив, що українські власті неодноразово засвідчили, що вони є надійними партнерами, у тому числі, взявши участь в військових місіях в Афганістані та на Балканах, а також підтримали суверенність Грузії під час військового конфлікту з РФ в серпні 2008 року.

«Це дуже знакові факти, які світ не забуде», - сказав він.

Водночас він наголосив на тому, що українська влада для євроатлантичної інтеграції повинна виконати значний обсяг роботи, який не може зробити ніхто, крім за самих українців.