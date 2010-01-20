У зіткненнях християн і мусульман загинули 149 осіб

У Нігерії в зіткненнях між християнами і мусульманами за два дні загинули 149 осіб. Заворушення почалися в м. Джос 18 січня. Їх жертвами стали мінімум 142 людей, ще 800 постраждали, з них 90 одержали тяжкі поранення, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Тепер зіткнення перекинулися і на передмістя Джоса.

Віце-президент Нігерії Гудлак Джонатан розпорядився направити війська в регіон на допомогу місцевій поліції.

У 2008 р. в цьому регіоні країни вже були відмічені сутички між релігійними групами, які забрали життя 200 людей. У 2001 р. кількість жертв зіткнень в Нігерії склала 1 тисячу.