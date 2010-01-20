США збільшать фінансування військових програм у Молдові

Сполучені Штати Америки збільшать обсяг фінансування військових програм у Молдові, повідомив на прес-конференції в Кишиневі міністр оборони Віталій Марінуца, підбиваючи підсумки свого візиту до Вашингтона.

Він зазначив, що впродовж консультацій у галузі оборони, які відбулися 11-13 січня у Вашингтоні, американська сторона висловила готовність збільшити бюджети програм допомоги Молдові, а також організувати в країні курси з навчання військовослужбовців Національної армії.

У результаті двосторонніх переговорів американська сторона вирішила подвоїти фінансування Міжнародної програми військового навчання (IMET). В рамках цієї програми з 1994 р. по 2009 р. Молдова одержала 9 млн. дол. За словами міністра оборони, представники США на зустрічах у Вашингтоні висловили готовність підтримати зусилля Молдови як з реформування оборонної сфери, так і в інших секторах соціально-економічного життя.

На зустрічах з офіційними особами Держдепартаменту, Департаменту оборони і інших відомств США обговорювалися питання реформування і модернізації системи оборони Молдови, професійного зростання молдавських миротворців для можливої участі їх в міжнародних операціях з підтримки миру, а також розробки і впровадження нових принципів соціального забезпечення військових кадрів.

Американські офіційні особи заявили про підтримку зусиль нового керівництва країни з демократизації суспільства, розв’язання проблем, з якими стикається Молдова, зокрема врегулювання придністровського конфлікту у форматі "5+2".

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