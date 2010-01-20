У Литві були обладнані приміщення для в'язниць ЦРУ

Литовський парламент визнав, що в країні в недавньому минулому були обладнані приміщення для секретних в`язниць ЦРУ США, але доказів, що в них утримували в’язнів, не знайдено. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Литовський Сейм після розслідування визнав існування спеціально обладнаних приміщень, де п`ять років тому могли міститися полонені, підозрювані в тероризмі. Тоді в аеропортах Вільнюса й Паланги з відома литовських спецслужб, але без контролю місцевої митниці і прикордонників, неодноразово приземлялися літаки ЦРУ США. Кого і що вони перевозили - не встановлено.

Вищі керівники країни тих років - президент Валдас Адамкус і прем`єр Альгірдас Бразаускас - повідомили комісії, що нічого не знали про в`язниці. При цьому екс-президент Литви Роландас Паксас визнав, що такі установи були. Розслідування справи почалося з подачі нинішнього президента - Дали Грібаускайте.

Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд попросив у Литви пояснень з цього питання для проведення загальноєвропейського розслідування. Парламентська асамблея Ради Європи раніше повідомляла про таємні в`язниці ЦРУ США в Польщі і Румунії, але їх уряду цього не підтвердили.