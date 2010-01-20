Новий землетрус стався на Гаїті

Новий землетрус стався в острівній державі Гаїті. Його потужність становила 6,1 бала, передає РІА "Новости" з посиланням на геологічну службу США.

Підземний поштовх був зафіксований о 6:03 за місцевим часом (13:03 за київським). Епіцентр був за 56 кілометрів на північний захід від столиці країни Порт-о-Пренса.

За повідомленнями з цього міста, люди в паніці вибігли на вулиці, передає ІТАР-ТАСС.

Сейсмологи чекали повторення природної катастрофи. Два підземні поштовхи магнітудою 7 і 5,9 відбулися один за іншим біля узбережжя Гаїті 12 січня 2010 року. Загинули, за різними оцінками, від 50 тисяч до 200 тисяч людей, близько 3 мільйонів постраждали.

Кількість загиблих під час землетрусі біля узбережжя Гаїті досягла 75 тисяч людей, ще 250 тисяч дістали поранення, а один мільйон жителів острівної держави лишилися без даху, повідомили раніше в уряді країни.

ООН минулого тижня закликала зібрати на допомогу жертвам стихії 562 мільйони доларів і оголосила про виділення Гаїті загалом 25 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації.