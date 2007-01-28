Британські слідчі знайшли компромат на Блера

Cлідчі Скотланд-Ярду виявили доказ причетності прем`єр-міністра Великобританії Тоні БЛЕРА до протизаконного договору з "донорами" Лейбористської партії, згідно якого ті, в обмін на свої пожертви, мали б одержати перство і місце в Палаті лордів.

Як передає РІА «Новости», цей скандал на найвищому рівні розгорівся у Великобританії ще кілька місяців тому, проте “вперше “паперовий слід", виявлений Скотланд-Ярдом, привів безпосередньо до прем`єр-міністра", - пише в неділю газета "Санді Телеграф".

За її даними, слідчі Скотланд-Ярду серед пачки паперів з Даунінг-стріт виявили написану від руки записку прем`єра, в якій він висловлює вдячність 12 таємним "донорам", які надали лейбористам на виборчу кампанію в 2005 році 14 мільйонів фунтів стерлінгів.

Згідно закону 2000 року про політичні партії, всі внески понад 5 тисяч фунтів, повинні декларуватися, а у секреті можуть триматися тільки ті позики, які надані на комерційних умовах під відсотки.

Даунінг-Стріт повністю заперечує будь-яку причетність Т.БЛЕРА до скандалу.

"Це все неправда. Такого документа не існує", - наводить інша недільна газета - "Санді Таймс" - слова офіційного представника прем`єр-міністра.

Т.БЛЕР рекомендував Палаті лордів дати титули перів чотирьом "донорам" в кінці 2005 року. Його клопотання було безуспішним. Поліцейські, проте, припускають, що лейбористи мали намір зробити перами не четверо спонсорів, а більше, зокрема, і мультимільйонера сера Крістофера ЕВАНСА, єдиного "донора", затриманого за час 10-місячного розслідування.

У липні минулого року був арештований і потім відпущений під заставу відповідальний за збір пожертв для Лейбористської партії лорд ЛЕВІ. На допиті він зізнався, що не займався призначенням перів і не впливав на цей процес, оскільки це прерогатива прем`єр-міністра.

Десять днів тому Скотланд-Ярд затримав за підозрою в причетності до здійснення незаконних операцій радника прем`єр-міністра і уряду Великобританії Рут ТЕРНЕР. Після допиту її відпустили під заставу без пред`явлення звинувачень. Її підозрюють в приховуванні від правоохоронних органів інформації у даній справі.

Незадовго до цього поліція допитала главу адміністрації прем`єр-міністра Великобританії Джонатана ПАУЕЛЛА. Як пише "Санді Таймс", йшлося про зустріч влітку 2005 року Т.БЛЕРА, ДЖ.ПАУЕЛЛА і лорда ЛЕВІ. Саме на цій зустрічі, за даними поліції, обговорювалися деталі операції Даунінг-Стріт з "донорами". Про цю нараду Скотланд-Ярду стало відомо з електронного листування двох радників прем`єра – Р.ТЕРНЕР і Джона МАКТЕРНАНА.

Наразі, за даними "Санді Телеграф", Скотланд-Ярд готує докладне досьє, яке доведе, що, принаймні, деякі з пожертв Лейбористська партія одержала в обмін на обіцянку титулів. І хоча це досьє, можливо, не призведе до пред`явлення звинувачень самому прем`єр-міністрові, вірогідність того, що його знову притягнуть до розслідування справи як свідка у зв`язку з останніми подіями, різко зросла.

Т.БЛЕР вже свідчив у даній справі слідчим Скотланд-Ярду в середині грудня минулого року. Тоді так само допитали й інших міністрів британського кабінету.

Новий поворот в справі про "пожертви в обмін на титули", на думку британських спостерігачів, може ще більше завдати удару по репутації Т.БЛЕРА і знову порушити питання про його негайну відставку з посад ділера партії та глави уряду, вважають експерти.