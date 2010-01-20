НАТО здійснила 5 польотів над Росією, і на черзі 11

НАТО здійснила п`ять польотів до Афганістану через Росію в рамках угоди про транзит вантажів на афганську територію, повідомив в середу посол США в РФ Джон Байєрлі.

"Було п`ять польотів, на черзі ще 11, - сказав дипломат в інтерв’ю радіостанції "Эхо Москвы". - Відтоді, як був підписаний відповідний указ з боку уряду (Росії. - Ред.), проблеми дещо згладилися. І я думаю, що ми будемо дуже багато користуватися цією угодою цього року, тому що, як ви знаєте, президент Обама оголосив про істотне поповнення американських і натовських сил в Афганістані. І, справді, повітряний коридор над Росією для цього дуже важливий для постачання наших військ".

Що стосується сухопутного коридору, американський дипломат зазначив, що він "завжди існував і існує, але це стосувалося невійськових вантажів".

"Говорити про те, що сухопутний коридор використовуватиметься для (транзиту) військових вантажів, поки, можливо, рано. Для нас важливо на 100% використовувати можливості, які надає повітряний коридор", - сказав Байєрлі.