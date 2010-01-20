Міноборони Польщі не може знайти лікарів для роботи в Афганістані

Міністерство оборони Польщі вирішило підняти зарплату лікарям, які висловлять бажання працювати у місії в Афганістані, з 6 до понад 7 тисяч доларів.

Як пише Gazeta Wyborcza, Міноборони змушене підняти зарплати для лікарів, які не хочуть ризикувати своїм життям в Афганістані, оскільки близько 6 тисяч доларів вони можуть заробити у Польщі.

Газета відзначає, що запропонована зарплата у 7 тисяч доларів є більшою, ніж отримує міністр оборони Польщі.

За даними видання, Міноборони потребує більше десяти лікарів для польового госпіталя в Афганістані, але на ці посади не може знайти кандидатів.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Польща може збільшити свій військовий контингент в Афганістану до 2600 осіб з нинішніх 2 тисяч.