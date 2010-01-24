Снігопади паралізували життя у ряді районів Туреччини

Щонайменше двоє людей загинули, десятки постраждали минулої доби від обморожень у Туреччині, передає РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Сильні снігопади й ураганний вітер, швидкість якого часом досягала 70-80 кілометрів на годину, паралізували життя в ряді районів країни, зокрема в Стамбулі. У місті на берегах Босфору через рясний сніг, обмерзання і холоди в суботу та неділю вранці закрита автомагістраль, яка сполучає Туреччину з Європою, відмічені збої в повітряному, морському сполученні, скасовані матчі футбольної прем`єр-ліги.

З різних районів Туреччини надходять повідомлення про сотні аварій на дорогах, викликаних обмерзанням. Є загиблі і постраждалі. Влада закликає місцевих жителів по можливості найближчої доби утриматися від поїздок, а в разі використання автотранспорту обов`язково надягати колісні ланцюги.

Через сильні снігопади сотні населених пунктів відрізані від зовнішнього світу, головним чином, на північному заході та заході країни. Відмічені збої в електропостачанні, зокрема в провінції Чанаккале на узбережжі Егейського моря.

За прогнозами синоптиків, під владою холодів Туреччина буде ще кілька днів, при цьому в чорноморському районі стовпчик термометра, як очікується, спуститься до рекордної за останні півстоліття позначки - мінус 30 градусів.