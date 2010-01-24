Китайський вертоліт відігнав піратів
15:46, 24 січня 2010Світ
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Кораблі патрулюють Аденську затоку
Кораблі ВМС Китаю запобігли в суботу захопленню торгових суден піратами біля берегів Сомалі, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Три китайських військових кораблі, що патрулюють акваторію Аденської затоки, одержали сигнал від двох китайських торгових суден про те, що їх переслідують озброєні люди на швидкохідному катері.
З борту одного з кораблів у повітря було піднято вертоліт, який висадив десант у районі інциденту.
Після цього катер піратів припинив переслідування суховантажів.
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