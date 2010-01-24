Китайський вертоліт відігнав піратів

Кораблі ВМС Китаю запобігли в суботу захопленню торгових суден піратами біля берегів Сомалі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Три китайських військових кораблі, що патрулюють акваторію Аденської затоки, одержали сигнал від двох китайських торгових суден про те, що їх переслідують озброєні люди на швидкохідному катері.

З борту одного з кораблів у повітря було піднято вертоліт, який висадив десант у районі інциденту.

Після цього катер піратів припинив переслідування суховантажів.