Польська влада незадоволена присвоєнням Бандері звання Героя

Польська влада незадоволена рішенням українського Президента присвоїти звання Героя України (посмертно) Степану Бандері.

«Ми з подивом сприйняли рішення Президента України щодо Степана Бандери. Ми розраховували на більшу делікатність з боку наших українських партнерів», - наводить слова міністра канцелярії президента Польщі Маріуша Гандзлика Радіо "Свобода". Міністр назвав неправильним ухвалення рішень, з якими однозначно не згоден близький партнер і союзник.

«Польща в розмовах з українськими партнерами неодноразово висловлювала свої заперечення в тому, що стосується вшанування Степана Бандери і членів УПА. Для поляків Степан Бандера – фігура надзвичайно неоднозначна», - заявив Гандзлик.

У Польщі Степан Бандера був засуджений до страти за організацію вбивства в 1934 році міністра внутрішніх справ Броніслава Перацького, який проводив політику придушення ("пацификації"). Поляки також вважають УПА винною в масових вбивствах поляків на Волині і Східній Галичині в 1943 р.