В Афганістані заборонили селітру
18:22, 24 січня 2010Світ
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Нітрат амонію іде на вибухівку
Уряд Афганістану заборонив зберігання і продаж нітрату амонія, або селітри, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Селітра продається як добриво, проте, за деякими даними, вона використовується в 90% вибухових пристроїв, виготовлених бойовиками власноруч.
Місцеві жителі, які мають запаси нітрату амонію, повинні в місячний термін здати їх властям, інакше їх чекає покарання.
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