В Афганістані заборонили селітру

Уряд Афганістану заборонив зберігання і продаж нітрату амонія, або селітри, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Селітра продається як добриво, проте, за деякими даними, вона використовується в 90% вибухових пристроїв, виготовлених бойовиками власноруч.

Місцеві жителі, які мають запаси нітрату амонію, повинні в місячний термін здати їх властям, інакше їх чекає покарання.