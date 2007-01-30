У США планують влаштувати свято на честь смерті Кастро

Влада м. Майамі - столиці американського штату Флоріда - планують відсвяткувати смерть кубинського лідера Фіделя Кастро народними гуляннями, передає (C) Associated Press.

У міру того як повідомлення про здоров`я Ф.Кастро стають все більш суперечливими, спеціальна комісія при міській адміністрації обговорює, яким чином проходитиме святкування його смерті.

Серед запланованих акцій - випуск тематичних футболок і концерт на головному міському стадіоні Orange Bowl. Керує комісією емігрант з Куби Томас Регальдо. В інтерв`ю одному з місцевих видань він назвав Ф.Кастро "уособленням всього поганого, що відбулося з кубинським народом за останні 48 років". "Нам буде, що святкувати, незалежно від того, що відбудеться далі", - упевнений він.

Нагадаємо, 80-річний команданте не з`являвся на публіці з липня 2006г. після перенесеної операції на кишечнику. Свої повноваження Ф.Кастро тимчасово передав молодшому братові Раулю. Американська розвідка стверджує, що у Ф.Кастро рак термінальної стадії і що він не доживе до кінця року.

У середині січня з`явилися чутки про те, що у Ф.Кастро розвинувся перитоніт, проте пізніше дана інформація була спростована хірургом, який лікує команданте.

Офіційна кубинська влада також всіляко спростовує інформацію про хвороби лідера Куби і зрідка публікують його фотографії, ступінь "свіжості" яких, проте, встановити неможливо, оскільки вся інформація, що стосується здоров`я Ф.Кастро засекречена.

РБК