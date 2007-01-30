Ющенко нагородив президента Російського єврейського конгресу

Орденом Ярослава Мудрого

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом “за визначний особистий внесок у збереження і вшанування пам`яті жертв Голокосту, зміцнення міжнаціональної злагоди” нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня В`ячеслава КАНТОРА – президента Російського єврейського конгресу, президента фонду «Всесвітній форум пам`яті Голокосту», м. Москва. Про це повідомляє Офіційне Інтернет-представництво глави держави.

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