Україна та Македонія домовилися про безвізовий режим

Міністри закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та Македонії Антоніо МІЛОШОСКІ погодили питання підписання в першій декаді лютого угоди про безвізовий режим поїздок громадян двох країн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, сьогодні в рамках участі П.ПОРОШЕНКА в Міжнародній конференції по Афганістану в Лондоні відбулась його зустріч з міністром закордонних справ Македонії.

А.МІЛОШОСКІ запросив українського міністра відвідати Скоп’є з офіційним візитом на початку березня.