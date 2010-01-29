Україна та Македонія домовилися про безвізовий режим
00:19, 29 січня 2010Світ
1266 0
Підписання призначене на лютий
Міністри закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та Македонії Антоніо МІЛОШОСКІ погодили питання підписання в першій декаді лютого угоди про безвізовий режим поїздок громадян двох країн.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, сьогодні в рамках участі П.ПОРОШЕНКА в Міжнародній конференції по Афганістану в Лондоні відбулась його зустріч з міністром закордонних справ Македонії.
А.МІЛОШОСКІ запросив українського міністра відвідати Скоп’є з офіційним візитом на початку березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter