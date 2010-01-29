Саакашвілі пропонує НАТО порти і аеродроми в Грузії

Президент Грузії Михайло Саакашвілі запропонував США використати територію країни як плацдарм для ударів НАТО по силах екстремістського руху "Талібан" в Афганістані. В інтерв’ю Associated Press глава держави зазначив, що готовий надати морські порти Грузії для кораблів сил Північноатлантичного альянсу, а аеродроми - для дозаправки і технічного обслуговування військово-транспортних літаків НАТО. Як зазначив М.Саакашвілі, таким чином можна створити коридор, яким ітимуть поставки зброї і необхідного США та їх союзникам устаткування з Грузії через Центральну Азію до Афганістану.

Представники Пентагону сказали, що у відомстві "знають про пропозицію грузинського лідера, проте детально її не вивчили".

За словами президента Грузії, реалізація його ідей не викличе роздратування у Москви, оскільки Росія сама зацікавлена в успіху антитерористичної операції в Афганістані.

Близько 900 грузинських солдатів, нагадує РосБізнесКонсалтинг, беруть участь разом з силами Північноатлантичного альянсу у військових операціях в Іраку і Афганістані.