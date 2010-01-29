Росія випробувала винищувач п'ятого покоління

Російський винищувач п`ятого покоління, відомий також як Т-50 і виріб 701, провів свій перший випробувальний політ. Як підкреслив в ефірі телеканалу "Росія 24" представник прес-служби авіаційного виробничого об`єднання "Сухой", політ, що тривав близько 45 хвилин, завершився успішно.

Розробка багатофункціонального винищувача п`ятого покоління велася в ОКБ "Сухой" з кінця 90-х років, а льотні випробування нової машини почалися на аеродромі в Комсомольску-на-Амурі в грудні 2009 року. Характеристики новітнього винищувача, так само як і його зовнішній вигляд не розкриваються. Планується, що літак одержить на озброєння високоточну зброю і зможе вражати як повітряні, так і наземні цілі незалежно від погоди і часу доби.

Також у ЗМІ повідомлялося, що максимальна швидкість ПАК ФА складе понад 2 тисячі кілометрів на годину, а дальність польоту - 5,5 тисячі кілометрів. Винищувач відрізнятиметься надманевреністю і малопомітністю в оптичному, інфрачервоному і радіолокаційному діапазонах хвиль.

Лента.ру