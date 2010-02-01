США посилили протиракетну оборону в Перській затоці

США посилили підрозділи протиракетної оборони в районі Перської затоки. Цей захід викликаний зростаючою загрозою з боку Ірану, який має на озброєнні балістичні ракети, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Керівник Центрального командування армії США, яке відповідає за операції на Близькому Сході, генерал Девід Петреус повідомив, що в січні 2010 р. в регіоні було розміщено вісім комплексів ракет ППО Patriot. Вони розташовані в Кувейті, Катарі, ОАЕ і Бахрейні, де розташовані американські військові бази. Крім того, в Середземному морі постійно курсуватимуть три кораблі військово-морського флоту США, які обладнані комплексами ПРО.

За словами представників Пентагону, посилення сил протиракетної оборони призначене для захисту військових об`єктів США в регіоні, а також території союзних Вашингтону держав.