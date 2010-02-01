Водій автобуса збив на смерть 9 людей, поранив - 11
11:16, 01 лютого 2010Світ
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Пошкоджено три автомобілі поліції
На півночі Китаю в порту Тяньцзіня водій автобуса збив на смерть дев`ятьох людей, ще одинадцятеро дістали поранення, передає Reuters.
У результаті інциденту загинули і дістали поранення пішоходи й велосипедисти. Крім того, було пошкоджено три автомобілі поліції, а чотирьох правоохоронців було поранено.
За інформацією місцевої поліції, 40-річний чоловік посварився з колегою, після чого в хід пішла холодна зброя. Поранивши співробітника, він викрав службовий автобус і скоїв наїзди на людей і автомобілі.
В операції із затримання злочинця взяли участь десять автомобілів поліції.
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