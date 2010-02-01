Водій автобуса збив на смерть 9 людей, поранив - 11

На півночі Китаю в порту Тяньцзіня водій автобуса збив на смерть дев`ятьох людей, ще одинадцятеро дістали поранення, передає Reuters.

У результаті інциденту загинули і дістали поранення пішоходи й велосипедисти. Крім того, було пошкоджено три автомобілі поліції, а чотирьох правоохоронців було поранено.

За інформацією місцевої поліції, 40-річний чоловік посварився з колегою, після чого в хід пішла холодна зброя. Поранивши співробітника, він викрав службовий автобус і скоїв наїзди на людей і автомобілі.

В операції із затримання злочинця взяли участь десять автомобілів поліції.