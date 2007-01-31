Саакашвілі готовий розпочати відносини з Росією ”з чистого аркуша”

Посол Росії в Грузії Вячеслав Коваленко, який рішенням керівництва РФ повернувся до Тбілісі після того, як восени був звідти відкликаний, в середу вручив вірчі грамоти президентові Михайлу Саакашвілі.

Глава МЗС Грузії Гела Бежуашвілі назвав цю процедуру звичайною, передає РІА "Новости". Нічого особливого в цьому не немає, це стандартна процедура для всіх послів, сказав Бежуашвілі журналістам.

Грузинські ЗМІ зазначають, що церемонія вручення відбулася в Держканцелярії в Тбілісі, після чого відбулася коротка бесіда між російським послом і грузинським президентом.

Після зустрічі з Саакашвілі Вячеслав Коваленко закликав грузинську владу вжити заходів для поліпшення відносин з Москвою і заявив про неприйнятність звинувачень на адресу Росії. Коваленко наголосив, що сподівається на нормалізацію відносин, які повинні будуватися на основі взаємоповаги і чесної гри, заявив дипломат. За його словами, саме таку лінію проводить у відносинах Росія. А отже, необхідні зустрічні, а ще краще "ініціативні кроки з боку Тбілісі", яких наразі немає. Більше того, “останнім часом ми стали свідками навмисно спотвореної інформації про якусь контрабанду урану з відвертим антиросійським підтекстом”, сказав Коваленко і зазначив, що такі випади відносно Росії неприйнятні.

Проте Грузія теж розраховує на налагодження відносин з Росією, запевняє глава МЗС Грузії Бежуашвілі. Він розповів, що розмовляв по телефону з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони погодилися, що контакти повинні продовжуватися. Проте Грузія також чекає від російської сторони позитивних кроків, йдеться про зняття односторонніх санкцій проти Грузії, заявив глава МЗС.

У свою чергу, глава Грузії Михайло Саакашвілі висловив упевненість "в тому, що процвітаюча, єдина і багатонаціональна Грузія буде надійним партнером і другом Росії не тільки в двосторонніх відносинах, а й у питаннях регіональної безпеки і на міжнародній арені", передає ІТАР-ТАСС. Саакашвілі зазначив, що останнім часом у відносинах двох країн стала менше риторики і більше розсудливості. "Мірою справді реального переходу на скасування всіх обмежень, запроваджених РФ щодо Грузії, ми готові з чистого аркуша почати відносини з Росією", поглибити діалог щодо двосторонніх відносин і питань регіональної безпеки, наголосив президент.

Нагадаємо, Вячеслав Коваленко був призначений послом РФ в Грузії в липні 2006 року, встиг передати копії вірчих грамот в МЗС республіки, але не встиг вручити самі грамоти президентові. Тоді відносини двох країн загострилися через затримання в Тбілісі чотирьох російських розвідників. Наприкінці вересня 2006 року посол РФ був відкликаний до Москви, співробітників російського посольства і членів їх сімей з Тбілісі вивезли.

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