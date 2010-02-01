«Наша Україна» засуджує застосування репресивних методів у Росії

Президія Ради партії «Наша Україна» засуджує застосування силових та репресивних методів проти організаторів та учасників мирних опозиційних мітингів, які відбулися наприкінці січня 2010 року в ряді міст Російської Федерації, зокрема, в Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Астрахані.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії ради «Нашої України».

“Ми висловлюємо свій рішучий протест проти побиття демонстрантів та затримання російськими правоохоронними органами більше 100 опозиційних політиків, громадських діячів та правозахисників 31 січня 2010 року в Москві, в тому числі Едуарда ЛІМОНОВА та Бориса НЕМЦОВА”, - підкреслюється в заяві.

Як зазначають “нашоукраїнці”, трансляцію мітингу в Калінінграді, в якому взяли участь більше 6 тис. осіб, котрі висловили негативну оцінку політиці російського керівництва, завдяки каналу Euronews, побачив увесь світ. “Для керівництва Російської Федерації настільки масові протестні виступи громадян мають бути серйозним сигналом, який свідчить про оцінку політичного та економічного курсу з боку російського суспільства”, - йдеться в заяві.

“Наша Україна” вважає, що такі методи політичної боротьби, як побиття учасників мирних мітингів, затримання активістів, притягнення мітингуючих до адміністративної відповідальності, заборона проведення мирних зібрань громадян з боку влади є неприпустимими для цивілізованої держави.

Президія Ради партії «Наша Україна» наголошує на тому, що влада будь-якої держави має гарантувати своїм громадянам свободу масових зібрань та свободу слова. Саме це є ознаками демократичної та правової держави.

Партія «Наша Україна», яка народилась на Майдані під час масових акцій протесту, закликає керівництво Російської Федерації та правоохоронців дотримуватися міжнародних демократичних стандартів щодо свободи слова, мирних зібрань громадян та прав людини.