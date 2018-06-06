Михайло Веллер: я б відрядив Зурабова до Уго Чавеса

Відомий російський письменник Михайло Веллер - про вибори в Україні та призначення послом Михайла Зурабова

УНІАН публікує фрагмент розшифровки передачі "Особое мнение" радіостанції "Эхо Москвы"

М.ВЕЛЛЕР - У нас оголосять шахраями всіх, хто не згоден з генеральним курсом. Тоді почне змінюватися генеральний курс, бо все це ми вже проходили за радянської влади. Яку сколочували серйозні хлопці. Які не боялися ніяких морів крові. Які вбивали власноруч, для яких прибрати мільйон, два, три безневинних людей - це була нормальна робота. І все-таки розхиталася і впала. Тож нині оця жалюгідна пародія - наведення ладу пострадянськими засобами - протримається тільки не так довго і не так міцно, потім все впаде, як завжди в Росії падало. І ми дізнаємося багато цікавих речей. І про уряд, і про всіх його членів, і про те, чому бабки в Америці, і про те, чому непотоплюваний Зурабов в Україні, а непотоплюваний Греф пропонує приватизувати ощадбанк, геніальна ідея. Визначний економіст Герман Оскарович. Визначний.

ВЕДУЧА - Чим вам Зурабов в Україні не догодив?

М.ВЕЛЛЕР - Він чудовий. Я б відрядив його до Уго Чавеса.

ВЕДУЧА - У нього обличчя викликає довіру?

М.ВЕЛЛЕР - У нього обличчя викликає бажання повісити. Я не закликаю до екстремізму, це внутрішня асоціація, папуга не відповідає за свою підсвідомість. Відправити його до Уго Чавеса. І там ці хлопці з індіанськими темпераментами його розсмикають на частини, будуть схожі, буквально за кілька місяців.

ВЕДУЧА - Але у нас з Венесуелою чудові відносини.

М.ВЕЛЛЕР - Зіпсуються.

ВЕДУЧА - І з Україною зіпсуються.

М.ВЕЛЛЕР - Україна це дещо інша історія. Я цю посилку можу визначити тільки так: хто ви для нас є - такого посла і одержуйте. Отак кинули якогось Зурабова.

ВЕДУЧА – Не якийсь Зурабов. Це о-го-го який Зурабов. У нього за плечима, одна монетизация пільг чого варта.

М.ВЕЛЛЕР - У нього за плечима... Якщо фразою епохи стало «За державу обидно», то я дедалі частіше згадую з рязановської незабутньої геніальної комедії «Стережись автомобіля» з Папановим: твій дім - тюрма.

ВЕДУЧА – Коли про Україну заговорили, дуже багато питань від слухачів. Наприклад, від Афанасія, інженера з Феодосії: на вашу думку, чи потрібні в Росії такі ж вибори, які зараз відбуваються в Україні?

М.ВЕЛЛЕР - І абсолютно нема навіщо... На 7 ранку той матрос, який передовик екіпажа, повинен зайняти місце у ленінській кімнати, де проводитимуться вибори, а фотограф з штабу флоту повинен чергувати, щоб зробити фотознімок. Як відмінник бойової і політичної підготовки матрос такий-то віддає свій голос за кандидата блоку комуністів і безпартійних. Які вибори, про що ви говорите? Зазначте, що характерно...

ВЕДУЧА – Вибори там чи вибори тут?

М.ВЕЛЛЕР - Ми говоримо про вибори в Україні, про промови президента Обами, звернення з нагоди першого року. Тому що про свої вибори говорити по суті нічого.

ВЕДУЧА – Еге ж. Уже всі сказали з приводу виборів.

М.ВЕЛЛЕР - За відсутністю власного політичного життя говоримо про чужі.

ВЕДУЧА – Поговорімо про чужі. Ви за кого б проголосували на українських виборах?

М.ВЕЛЛЕР - Поза будь-яким сумнівом за Тимошенко.

ВЕДУЧА – Вона виграє? Менше тижня вже залишилося до другого туру.

М.ВЕЛЛЕР - Гадки не маю. Це залежить від величезної кількості чинників, але якби вона виграла, це було б приємно. Я не розумію, як людина...

ВЕДУЧА – Естетично?

М.ВЕЛЛЕР - ...яка була під кримінальним переслідуванням за дрібну крадіжку і за зґвалтування, я не розумію, як така людина може бути кандидатом у президенти будь-чого, аж до асоціації асенізаторів. Мені це незрозуміло. Крім того, чесне обличчя Януковича я не знаю, боюся, що ця маленька леді розумніша за нього і Ющенка разом узятих. Крім того, я думаю, що реально політично з нею справу мати легше. Тому що в неї є хоч щось визначене.

ВЕДУЧА – Навіть панові Зурабову?

М.ВЕЛЛЕР - Янукович працюватиме на того, хто йому більше заплатить. Тут все абсолютно зрозуміло.

ВЕДУЧА – Не дуже зрозуміло, що визначеного в Тимошенко, бо вона останнім часом дуже кидалася в пошуках соратників.

М.ВЕЛЛЕР - У пошуках шляху до влади, природно.

ВЕДУЧА – Дуже невизначено йшли до влади.

М.ВЕЛЛЕР - У неї власні гроші, у неї вміння створити собі такий імідж Лесі Українки. До чого вона етнічно не має ніякого стосунку. У неї є якісь думки в голові. І можна сподіватися, що вона щось робитиме для країни, а не тільки для себе. В цьому сенсі Янукович не те щоб схожий на флюгер, але на щось все-таки малосерйозне. Я не розумію, у кого ця людина може викликати симпатію, я це можу пояснити тільки одним: всі, хто хотіли б більше прав для російської мови і росіян в Україні, пов`язують надії з Януковичем, а інші більше з Тимошенко. Все це дуже просто. А далі всі ці брудні технології, які будуть включені... як про них зараз судити.

ВЕДУЧА – Подивимося, як відбуватиметься. Юлія Володимирівна на суботньому виступі в Одесі сказала наприкінці: я хоч би не назву А.П.Чехова великим українським поетом.

М.ВЕЛЛЕР - І на цьому дякувать.