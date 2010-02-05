Румунія погодилася розмістити елементи нової ПРО США

Румунія погодилася розмістити на своїй території елементи нової системи протиракетної оборони США. Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву, яку зробив Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ.

За його словами, нова система почне працювати вже в 2015 році, передає Лента.ру.

Т.БЕСЕСКУ зазначив, що Румунія одержала офіційну пропозицію про співпрацю в рамках програми щодо розміщення елементів системи ПРО від Президента США Барака ОБАМИ. За його словами, на території країни будуть розміщені ракети-перехоплювачі середньої дальності.