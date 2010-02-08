Кучма - про Тимошенко: ах, якби ця жінка не поводилася, як Везувій

Колишній президент України Леонід Кучма вважає, що між Ющенком і Януковичем немає проблем особистого характеру. Про це він заявив в інтерв`ю газеті Corriere della Sera.

Як повідомляє Інопреса, щодо Юлії Тимошенко Кучма сказав: "Ах, якби ця жінка поводилася як жінка, а не як Везувій! Коли вона говорить, її рот завжди схожий на жерло вулкана".

Кажучи про відносини із Заходом і, зокрема, з США, Кучма висловив переконаність у тому, що Янукович без проблем відновить відносини, оскільки у Вашингтоні в Білий дім, нарешті, прийшла нормальна людина. Що стосується відносин з Росією, то, на думку колишнього українського президента, слід повернутися до старого проекту, запропонованого ним самим: створити консорціум між Росією, Україною і європейськими країнами-споживачами, щоб краще керувати трубопровідною мережею. "І тоді повторення газових криз стали б спогадом про минуле", - сказав Леонід Кучма.