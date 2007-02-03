Авіаадміністрація спростовує повідомлення російських ЗМІ

Державна авіаційна адміністрація спростовує повідомлення російських ЗМІ про припинення польотів Air Moldova до України.

Про це по телефону повідомила УНІАН прес-секретар ДАА Світлана ХАЧАТУРОВА.

За її словами, Державіадміністрація не ухвалювала рішення призупинити польоти, проте вона зазначила, що, за наявними даними, обидві компанії - «Аеросвіт» и Air Moldova - самі вирішили призупинити рейси, доки не буде врегульовано конфлікт.

С.ХАЧАТУРОВА відзначила, що на 5 лютого намічено переговори з компанією Air Moldova з питань співпраці. Делегація з Молдови прибуде до України.

«Йдеться тільки про напрямок «Київ-Кишинів», - відзначила вона.

При цьому прес-секретар підтвердила інформацію, що раніше було направлено телеграму Державіаадміністрації про те, що якщо між Україною і Молдовою не буде врегульовано конфлікт, Україна розглядатиме питання про припинення польотів Air Moldova з 6 лютого.

При цьому С.ХАЧАТУРОВА наголосила, що в телеграмі йшлося не про припинення, а лише про намір вивчення цієї проблеми, а також додала, що «є всі передумови врегулювати конфлікт».

За даними Державіаадміністрації, конфлікт виник через те, що Молдова не надала українській компанії «Аеросвіт» сім частот у напрямку «Київ-Кишинів», тоді як Air Moldova має в своєму розпорядженні таку кількість частот на даному напрямку. Тобто, йдеться про паритетність польотів, відзначила С.ХАЧАТУРОВА.

Як повідомляли російські ЗМІ, причиною введення заборони стало рішення молдавських властей відхилити пропозицію українського перевізника «Аеросвіт» здійснювати сім разів на тиждень рейси «Київ-Кишинів-Київ».

Під заборону польотів Air Moldova над територією України потрапив, зокрема, один з найпопулярніших маршрутів - авіарейс «Кишинів-Москва-Кишинів».