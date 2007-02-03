Хілларі Клінтон шкодує, що не стала президентом США вчасно

Американський сенатор-демократ Хілларі Родем Клінтон сказала, що якби була в 2002 р. президентом, вона не почала б війну в Іраку. Колишня перша леді також заявила, що якщо до січня 2009 р. конгрес не покладе край цій війні, вона сама зробить це в разі перемоги на президентських виборах 2008 р.

Інші претенденти на президентво в США від Демократичної партії також висловлюють рішучість якнайшвидше поставити крапку в іракському конфлікті, хоча кожен з них має свій погляд як це краще зробити, передає Associated Press.