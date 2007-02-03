”Велику трійку” Євросоюзу цікавлять Янукович, Ющенко, Гайдук і Макуха

Беніта Ферреро-Вальднер

Голова Ради міністрів ЄС, федеральний міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР, Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР і Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр СОЛАНА 6 лютого у Києві візьмуть участь у черговій зустрічі Україна-Трійка ЄС.

Про це УНІАН повідомили у представництві України при ЄС.

Також у складі делегації Євросоюзу Україну відвідає державний секретар з європейських питань МЗС Португалії як наступної країни, що головуватиме у ЄС, Мікель Лобу АНТУНЕШ.

У ході зустрічі відбудеться обмін думками з приводу широкого кола актуальних питань відносин Україна-ЄС, зокрема, підготовки до переговорів щодо укладення нової Посиленої угоди та створення зони вільної торгівлі, співпраці у сфері безпеки постачання і транзиту енергоносіїв тощо.

Під час перебування в Україні делегація ЄС зустрінеться з керівництвом МЗС у ході міністерської зустрічі, а також з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Крім того, у рамках візиту Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР планує провести зустрічі із секретарем РНБО Віталієм ГАЙДУКОМ та міністром економіки Володимиром МАКУХОЮ, а також відвідати 7 лютого Донецьк, де зустрітися з керівництвом області та виступити перед студентами Донецького національного університету.

Як повідомляв УНІАН, проведення засідання Україна-Трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ на початку цього тижня було під загрозою зриву через невизначену ситуацію щодо перебування Бориса ТАРАСЮКА на посаді міністра закордонних справ.

Після його відставки та призначення Володимира ОГРИЗКА в.о.міністра джерела у прес-службі Х.СОЛАНИ повідомили, що проведення засідання залежить виключно від української сторони.