В Іраку найкривавіший теракт з початку року – 121 убитий
19:46, 03 лютого 2007Світ
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Сумний рекорд - 125 - встановлено ще торік
В Іраку вчинено найкривавіший теракт з початку року. Кількість загиблих в результаті вибуху вантажівки на ринку в багдадському районі Садрія досягла, за даними поліції, 121 людини, кількість поранених перевищила 220 осіб.
Наразі сумний рекорд за кількістю загиблих в результаті одного вибуху в Іраку становить 125 осіб. Саме стільки людей загинули 28 лютого 2005 року в іракському місті ель-Хілла в результаті вибуху автомобіля, яким керував терорист-смертник. Тоді були поранені 130 людей, зазначає Reuters.
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