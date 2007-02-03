В Іраку найкривавіший теракт з початку року – 121 убитий

В Іраку вчинено найкривавіший теракт з початку року. Кількість загиблих в результаті вибуху вантажівки на ринку в багдадському районі Садрія досягла, за даними поліції, 121 людини, кількість поранених перевищила 220 осіб.

Наразі сумний рекорд за кількістю загиблих в результаті одного вибуху в Іраку становить 125 осіб. Саме стільки людей загинули 28 лютого 2005 року в іракському місті ель-Хілла в результаті вибуху автомобіля, яким керував терорист-смертник. Тоді були поранені 130 людей, зазначає Reuters.