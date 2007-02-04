Замах на голову МВС Дагестану – троє загиблих (фото)

На дорозі залишилися дві воронки завглибшки два метри

У Махачкалі увечері у суботу був убитий співробітник слідчого управління МВС Дагестану, після чого було підірвано міліційну машину, що виїхала на місце події, внаслідок чого загинули ще двоє міліціонерів.

Як повідомила "Інтерфакс" вранці в неділю начальник прес-служби МВС республіки Анжела Мартіросова, в 22:40 мск суботи капітан міліції, слідчий Максуд Магомедов 1979 року народження, який під`їхав на легковому автомобілі до свого будинку, був розстріляний з автоматичної зброї.

На місце виїхав міністр внутрішніх справ Дагестану. На під`їзді до місця події, на вулиці Каратінського, джип, в якому знаходилася охорона міністра був підірваний двома вибуховими пристроями.

На місці загинув майор міліції, а вранці в неділю в лікарні помер водій джипу

На місці загинув майор міліції, старший оперуповноважений управління власної безпеки МВС республіки Магомед Османов, а вранці в неділю в лікарні помер водій джипу Олексій Жданов.

За словами Мартіросової, сумарна потужність підірваних на вулиці Каратінського вибухових пристроїв склала близько 15 кг в тротиловому еквіваленті. На дорозі залишилися дві воронки завглибшки два метри. Діаметр однієї з них - 1,5 м, інший - 5 м.

Збуджені кримінальні справи по ст. 317 - у зв`язку з розстрілом слідчого і по ст. 317, ч. 3. ст. 222, ст. 223 - за фактом підриву автомобіля.

Терористи вже влаштовували замах на життя міністра внутрішніх справ Дагестану генерал-лейтенанта Адільгерея Магомедтагірова. Як нагадали сьогодні ІТАР-ТАРС в прес-службі МВС Дагестану, перший замах, що "спланували проти керівника силового відомства терористи здійснили 8 серпня 2006 року".

На під`їзді до місця події джип, в якому знаходилася охорона міністра був підірваний двома вибухами

Ранком того дня в Буйнакську злочинці підірвали машину, в якій перебував міжрайонний прокурор Бітар Бітаров. З важкими пораненнями прокурор був транспортований до лікарні, де не прийшовши до тями помер на операційному столі. Кортеж міністра Магомедтагірова, який виїхав на місце пригоди, утрапив у засідку бойовиків на трасі Махачкала-Талгі.

Терористи привели в дію два вибухові пристрої, загальною потужністю до 200 кг в тротиловому еквіваленті, і обстріляли кортеж з автоматичної зброї.

Сам міністр дивом не постраждав, відбувшись легкою контузією. Загинули два охоронці генерала, поранення отримали вісім міліціонерів і троє цивільних осіб.