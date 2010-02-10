Качинський про Україну та Януковича
23:13, 10 лютого 2010Світ
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"Не можу сказати, що я радий, але..."
Час покаже, як складеться подальша доля України, заявив, як повідомляє РІА "Новости", президент Польщі Лех Качинський на прес-конференції під час робочої поїздки країною.
"Не можу сказати, що я радий, але час покаже", - сказав Качинський, коментуючи попередні підсумки президентських виборів в Україні.
Глава Польщі зазначив, що особисто знайомий з Януковичем і багато разів з ним розмовляв. "Наші особисті відносини я б назвав добрими", - сказав Качинський, повторивши, що "час покаже, як складеться подальша доля України".
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