Качинський про Україну та Януковича

Час покаже, як складеться подальша доля України, заявив, як повідомляє РІА "Новости", президент Польщі Лех Качинський на прес-конференції під час робочої поїздки країною.

"Не можу сказати, що я радий, але час покаже", - сказав Качинський, коментуючи попередні підсумки президентських виборів в Україні.

Глава Польщі зазначив, що особисто знайомий з Януковичем і багато разів з ним розмовляв. "Наші особисті відносини я б назвав добрими", - сказав Качинський, повторивши, що "час покаже, як складеться подальша доля України".