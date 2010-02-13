Навіщо світові лідери поспішають привітати Януковича?

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ пов`язує вітання з перемогою на президентських виборах, що надійшли від лідерів іноземних держав на адресу Віктора ЯНУКОВИЧА, із бажанням міжнародної спільноти зберегти стабільність в Україні.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив в ефірі телеканалу Інтер.

"Вони (лідери іноземних держав – УНІАН) поспішають привітати пана ЯНУКОВИЧА, турбуючись щодо можливої дестабілізації ситуації в Україні. Вони хочуть показати, що вони зацікавлені в стабільності в Україні", – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас керівник штабу Ю.ТИМОШЕНКО підкреслив, що їхня політична сила також зацікавлена у збереженні стабільності в Україні. "Саме тому ми йдемо шляхом виключно конституційним, правовим, розуміючі всі підозри, підстави і проблеми, пов’язані з нашим судочинством, але саме цим шляхом ми йдемо, а не шляхом вулиці, шляхом боротьби", – підкреслив він.