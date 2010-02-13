Польща готує «чорний список» громадян Білорусі - ЗМІ

Міністерство закордонних справ Польщі планує скласти «чорний список» білоруських громадян, причетних до переслідування представників польської меншини у Білорусі, яким не видаватиме польські візи.

Про це повідомляє агентство РАР із посиланням на джерела у МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ на спільній зі своїм білоруським колегою Сергієм МАРТИНОВИМ прес-конференції у Варшаві пов’язав підтримку поляками білорусів у Європейському Союзі з дотриманням прав у країні польської меншини.

Водночас, С.МАРТИНОВ заявив, що влада Білорусі не порушила прав поляків, забираючи Дім поляків у місті Івенець. Він назвав цей інцидент непорозумінням всередині однієї організації – Союз поляків Білорусі, у який білоруські власті не будуть втручатися.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило Білорусь у репресіях, а також відкликало для консультацій свого посла в Білорусі. Приводом для цього стали події у білоруському місті Івенець (Мінська область), де співробітники силових структур зайняли будівлю польської громади - Польський дім.

8 лютого у Польському домі, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

На якій підставі діяли судові виконавці, невідомо. Представник СПБ, журналіст Анджей ПОЧОБУТ заявив, що "ніякого рішення суду не було".

Попередній конфлікт навколо Польського дому в Івенці стався наприкінці січня. Тоді альтернативний (лояльний властям) Союз поляків спробував провести там з`їзд, щоб змістити голову місцевого відділення невизнаного СПБ Терезу СОБОЛЬ. Десятки активістів непідконтрольного властям Союзу поляків, що прямували до Івенця, були затримані.

Союз поляків Білорусі був розколотий у 2005 році. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС заявляють, що зазнають переслідувань з боку силових структур.