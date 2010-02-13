В Афганістані розпочалася найбільша операція військ НАТО і США

Війська США і НАТО розпочали найбільшу наступальну операцію на півдні Афганістану, в провінції Гільменд, з метою придушення опору талібів.

Як повідомляє "Газета.ру", усього до операції «Муштарак» залучено 15 тисяч військовослужбовців зі США, Великої Британії і урядової армії Афганістану.

У ході першого етапу операції натівські війська зайняли 11 населених пунктів, а опір талібів був придушений.

Зараз американці ведуть бої в місті Марджа, куди вони десантувалися вертольотами, а британські військовослужбовці намагаються встановити контроль над районом Над Алі, що розташований на північ від міста.