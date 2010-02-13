В Афганістані розпочалася найбільша операція військ НАТО і США
11:56, 13 лютого 2010Світ
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Зайняли 11 населених пунктів
Війська США і НАТО розпочали найбільшу наступальну операцію на півдні Афганістану, в провінції Гільменд, з метою придушення опору талібів.
Як повідомляє "Газета.ру", усього до операції «Муштарак» залучено 15 тисяч військовослужбовців зі США, Великої Британії і урядової армії Афганістану.
У ході першого етапу операції натівські війська зайняли 11 населених пунктів, а опір талібів був придушений.
Зараз американці ведуть бої в місті Марджа, куди вони десантувалися вертольотами, а британські військовослужбовці намагаються встановити контроль над районом Над Алі, що розташований на північ від міста.
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