У будинку мільярдера грабіжник знайшов трохи менше 1000 доларів (фото)

Будинок Ернеста Рейді в Сан Дієго, Каліфорнія. Фото АР

У США пограбовано будинок одного з найбагатших людей країни, засновника фінансової компанії Westcorp Ернеста Рейді.

Злодій, який представився працівником служби доставки, зумів пробратися в будинок Е.Рейді, який у списку журналу Forbes знаходиться на 140-му місці. Злочинець зв`язав хатню робітницю і дружину мільярдера клейкою стрічкою, після чого почав шукати готівку, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Ще через 2 години додому прибув і сам Ернест Рейді, якого злодій також зв`язав.

У результаті грабіжник провів у будинку 5 годин, проте виявив трохи менше 1000 доларів, після чого залишив будівлю. Мільярдерові вдалося звільнитися і викликати поліцію.

Варто відзначити, що Ернест Рейді, який 2 роки тому продав Westcorp корпорації Warchovia за 3 мільярди 420 мільйонів доларів, живе без охорони, припускаючи, мабуть, що його адреси ніхто не знає.